Au centre d’un lac en apparence tranquille, Bowser prépare son entrée en scène. Ce n’est pas la première fois que l’ennemi de Mario a droit à une transformation démoniaque, mais il est ici particulièrement déchaîné, intervenant régulièrement pour pimenter la partie. Pour l’affronter, Mario est ici assisté de Bowser Jr. (dont les fonctions sont cependant davantage conseillées pour aider les débutants) pour retrouver des astres félins : lorsqu’un nombre suffisant est atteint, Mario peut alors se transformer en chat géant et se mesurer au Bowser enragé. Ajouté à la durée de 3D World, Bowser’s Fury apporte ainsi une expérience certes courte mais rafraîchissante.

La surprise, c’est toutefois l’ajout inattendu de Bowser’s Fury, qui n’est pas une extension, mais un jeu bien à part et différent des Mario 3D connus jusqu’alors ; une expérimentation qui mélange 3D World pour ses parcours et Odyssey pour son petit monde ouvert.

Je ne vais pas m’étendre ici sur Mario 3D World. La réédition apporte le jeu en ligne, et les phases avec Captain Toad peuvent se jouer jusqu’à 4, mais le jeu reste le même, et tant mieux, car ce Mario méritait une nouvelle chance après sa sortie sur Wii U !

Like

Who likes this ?

posted the 02/19/2021 at 12:34 PM by obi69