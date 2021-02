Slaut à tous.À la recherche d'un écran PC en 3440x1440 34" en VA pas trop cher. Je suis tombé sur lesamsung LS34J550WQUXEN en 75hz ou bien le fox spirit pgm340 V2 en 144hz.Ma question concerne le ghosting, dépend t'il de la fréquence de rafraichissement ou bien de l'OSD?En clair avec une dalle plus réactive le ghosting sera t'il plus limité?Je précise que venant d'un AOC Q3279VWF VA 75hz très bien noté chez les numériques. Le ghosting était horrible en jeux vidéo.Merci

posted the 02/12/2021 at 07:46 AM by kenchansenpai