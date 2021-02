Salut tout le monde,J'ai sorti, il y a un petit moment une série en 2 vidéos sur la gestion des signaux vidéo / audio de la 32X.Je pensais que cela pourrait en intéresser certains ici...Depuis petit, la 32X me fascine, j'ai voulu en savoir plus sur sa manière de se partager le travail avec la Megadrive !!Suivez moi au pays du RGB !!Bon visionnage !

posted the 02/09/2021 at 11:10 AM by arunotaku