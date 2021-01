Pour résumer

Je viens de terminer le jeusur, et je dois dire que j'y ai pris! Bien plus que ce qu'on pourrait imaginer à la lecture des tests français qui laissent penser à un jeu moyen avec les 6/10 qu'on peut voir sur certains sites.Car du côté de la presse internationale, on a plutôt du 8/10 (metacritic) voir du 9/10 (metacritic joueurs). Si on regarde du côté d'amazon, pareil c'est du 4,5/5.(5 mondes constitués d'une dizaine de niveaux assez longs + des niveaux "défis"). Je l'ai fini en 14H (mais on peut le finir en moins de 10H pour les meilleurs d'entre vous et si on ne fouille pas les niveaux).: décors, types de niveaux. Je ne me suis pas ennuyé, l'envie d'y retourner était bien là. De plus les niveaux sont, avec pas mal de recherche pour tout trouver. De bonnes idées également.: avec mêmes certaines chansons connues pour des niveaux très en phase avec la musique: vu de loin en photos ou en vidéo ça a l'air sympa, mais en 4K HDR 60 fps c'est vraiment beau et fin.: simple mais efficace. Il se renouvelle même de temps en temps avec des accessoires comme par exemple le grapin (gâchette adaptative !).: je ne l'ai personnellement pas trouvé trop facile, je suis mort assez souvent.(je n'ai pas testé, mais jeupossible, avec certains niveaux faisables uniquement à deux).Bref, si vous aimez le genre, je vous le conseille vivement !