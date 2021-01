Bilan année 2020 – Attente 2021 et Bilan de la génération

Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux et surtout une bonne santé, car avec tout ça on se rend compte que la santé c’est vraiment capital, ayant des problèmes très compliqué, c’est difficile de toujours garder le cap.Bon je ne tergiverse pas trop et comme tous les ans il est temps de se faire son bilan de l’année, année très particulière avec la crise sanitaire (entre autres). Mais qui du coup m’a donné l’opportunité de jouer plus que d’habitude.Je vais également en profiter pour faire un bilan de cette génération (même si elle n’est pas encore complètement terminée) avec au passage la Vita/3DS/Wii U et ONE/PS4.Bilan des jeux fait cette année :Je vais commencer par des titres non sortie cette année que j’ai fait ou fini avant de passer au titre sortie cette année ^^.Resident Evil Rebirth :Je voulais faire RE2 Remake mais je voulais me replonger dans l’opus original avant (enfin son portage HD du remake) et ce fût un vrai plaisir d’y retourner, évidemment le gameplay est particulier mais ça reste un grand jeu, le portage HD sublime ce remake. Il faut maintenant que je me mette au remake du 2.Diablo 3 Saison 19/20 :M’étant repris le titre sur Switch ça m’a donné l’opportunité d’y jouer en mode nomade et c’est un vrai gros kiff, je n’avais pas pris le temps de tester comme il faut le système de saison mais c’est vraiment sympa, mais à faire de manière occasionnelle.Après c’est toujours sympa de se faire un hack’n slash et ça permet de patienter avant le 4 ^^.The Division 2 :On reste dans le jeu en ligne avec The Division 2 que j’ai pu faire avec des potes pendant le premier confinement, le jeu a eu moins de succès que le premier mais je trouve qu’il est mieux en termes de contenue, la campagne a une bonne durée de vie et le système de dark zone a été revue et étendue avec plusieurs petites zones.Après le scénario ne casse pas des briques mais ça se laisse suivre, ça manque d’impact du côté des armes mais ça reste fun malgré tout.Le jeu service m’avait pas mal déçue mais prendre le titre au rabais avec tout le contenu reste viable.Doom (2016) :Je rattrape mon retard en prévision de faire l’opus suivant qui a eu d’excellent retour.Eh bien franchement je ne suis pas du tout déçue de cet opus, le jeu est vraiment fun, c’est un plaisir d’exploser du démon a coup de fusil à pompe ou de glory kill bien trash.Le jeu est bien nerveux (même si le Eternal l’est encore plus), les stages s’enchainent bien et l’univers de Doom est exploré de manière intéressante, à la fois en créant une nouvelle histoire mais en revenant sur les premiers opus.The Last of Us Remaster:Encore un jeu à refaire avant de me préparer pour sa suite. J’avais hâte de faire le 2e épisode mais je voulais revivre le premier dans de bonne condition, le remaster PS4 est parfait pour ça et encore aujourd’hui ce jeu est une sacrée claque.Evidemment graphiquement c’est un jeu de la génération précédente mais je le trouve encore superbe, sa pâte artistique fonctionne encore superbement bien, le gameplay est toujours aussi addictif et j’ai eu du mal à lâcher la manette.L’histoire est toujours aussi marquante, j’ai vraiment repris une claque en rejouant à cet épisode. Les personnages, leurs histoires, les moments tragique et de tension, bref j’ai adoré le refaire et j’avais hâte de me lancer dans le 2e épisode.J’en ai profité pour faire la petite extension qui revient sur le passé d’Ellie de manière intéressante en faisant un parallèle durant une phase qui avait été éludé dans le jeu d’origine. Le DLC est sympa et apporte quelque détail sur l’histoire d’Ellie.Red Dead Redemption 2 :J’ai enfin pris le temps de finir RDR2, j’étais dans la dernière partie de l’histoire mais faute d’envie (et le fait qu’on m’ait spoiler un événement du jeu) m’avait fait mettre le jeu en stand-by.J’ai donc pris le temps de finir cet épisode.Cette suite est encore une claque visuel deux ans après sa sortie, un open world incroyable (et je l’ai fait sur console), je me suis même demandé comment il pouvait tourner sur console ^^.Le jeu m’a bien plu finalement, et bien que j'ai aimé le scénario et l’audace du studio de prendre les joueurs à revers et de proposer une histoire qui prend son temps, le rythme du jeu a été difficile à tenir quand même.J’adore ce qui peut être contemplatif, mais le souci vient à mon sens (et ça n’engage que moi) du gameplay vieillissant de la franchise RDR/GTA, alors oui on retrouve vite ses marques, mais les phases de déplacement manquent de souplesse et les gunfitghts sont vraiment laborieux sur le long terme.J’espère donc que pour un prochain épisode Rockstar fasse évoluer le gameplay et ça sera du tout bon.Monster Hunter World Iceborne :Alors oui j’en avais déjà parlé l’an passé, mais le jeu a eu beaucoup de mise à jour et de contenu, notamment avec l’arrivée d’ancien dragon comme l’Alatreon et le Fatalis qui est venue clôturer l’arrivée de nouveau monstre dans le jeu courant Octobre.Après les gros events de l’année passée avec le Safi’Jiva et sa traque qui permettait de récupérer des armes et armures très puissante j’ai continué à suivre le jeu, même si parfois le délai été long entre deux grosses maj il faut quand même avouer que le jeu aura maintenu le cap depuis sa sortie et j’y ai pris beaucoup de plaisir.La formule World a permis à la saga d’être enfin reconnu à sa juste valeur et d’étendre son public.L’équilibre entre fluidité du gameplay et challenge a été trouvé (même si je ne suis pas fan du tout des AOE des Behemot et autre Alatreon) mais bon je n’ai pas boudé mon plaisir et j’ai kiffé jusqu’au bout.J’ai lâché le jeu depuis, j’y rejouerai sûrement quelques sessions de temps en temps avant l’arrivée du Rise sur Switch et sûrement d’un World 2 dans quelques années aux vue du succès de ce dernier.Les jeux sortis cette année :Final Fantasy 7 Remake :Remake très attendue (oui on comprend ça rapidement en voyant mon pseudo ^^), et évidemment j’avais beaucoup d’attente pour ce remake d’un de mes jeux favoris.Les premières images après le reboot du jeu m’avait pas mal rassuré, les séquences de gameplay aussi.Le jeu part directement sur un A-RPG saupoudré de Bullet-time pour prendre le temps d’adapter sa stratégie. Le gameplay marche vraiment bien et est un des points fort du jeu, même si c’est un peu frustrant par moment de voir ses personnages se faire enchainer sans pouvoir heal (peut être un petit réglage à ce niveau-là pour les prochains opus).Le jeu réadapte bien l’univers de FF7 en full 3D, il y a des panoramas magnifiques et cet univers a vraiment de quoi donner une belle saga de Remake. Cependant hélas je trouve que ça manque de finition par moment, on sent que le jeu a été rushé, c’est dommage.Côté musique nous sommes gâtés pour les reprises, je ne suis pas super fan des nouvelles musiques qui parfois sont un peu trop différente de celle composé initialement par Uematsu mais quelques une sorte du lot.Niveau scénario si les premières heures sont relativement similaires au jeu d’origine, nous avons rapidement des séquences inédites, certaines très réussi (comme la partie sur la famille de Jesse) d’autres moins (les séquences sous les taudis après une certaine séquence du jeu).Mais il y a un mais de taille c’est l’apparition assez rapide dans le jeu de ces formes de fantômes encapuchonnés, qui font évidemment écho à certain événement quand on connait le scénario de FF7.Si au début je me suis laissé prendre à un jeu de piste, ça a rapidement fini par me gaver, voir frustré de voir des séquences coupées avec ces combats (SPOIL justement avant la chute du plateau SPOIL).Et si le jeu garde une certaine fidélité avec le jeu de base pendant une très grosse partie à la fin cependant ça devient extrêmement bizarre.SPOILDonc je vais SPOIL un peu donc passer directement à la suite pour ne pas vous gâcher la surprise.SPOILDonc une fois arrivé à la tour Shinra ou la séquence dans le labo d’Hojo n’était pas si mal que ça, on se retrouve à voir ces fantômes encapuchonnés qui s’appelle donc feelers, si ça pouvait encore passer lors de la mort du président Shinra ou je me suis dit ok ça va justifier la mort d’Aerith, le dernier combat m’a cependant laissé dubitatif, outre le fait que l’on combat des sans cœur (marre des Nomunrie), balancé Sephiroth un peu partout est un peu gênant parfois mais c’est surtout cette grosse modification à la fin avec ces fellers qui tourne autour de Midgard et qui nous font comprendre que certaine chose vont ou peuvent être modifié.Finalement avec une des dernières séquences du jeu et le fait de savoir que Zack est en vie (ce qui pose certaine interrogation vis-à-vis du trauma de Cloud). Après nous verrons ce qui se passera dans les suites mais je regrette ces Nomunrie car il y avait déjà bien assez à faire pour recouper avec Crisis Core et Advent Children.Nous verrons dans les épisodes suivants en espérant qu’il n’y ait pas trop de modification.Fin du SPOILAh oui autre point noir les quêtes secondaires chiante à souhait, franchement ils auraient pu faire un effort…Un avis positif mais un peu contrasté avec ces changements et certaines Nomunrie comme ce PNJ qui nous file des quêtes de défi en VR, franchement ce design est à des années lumières de ce que Nomura pouvait proposer à une époque.J’attends de voir la suite parce que c’est FF7 donc certaine séquence avec les graphismes actuels me font déjà rêver.The Last of Us 2 :Autre poids lourd sortie dans le premier semestre, j’attendais avec impatience ce second épisode évitant au maximum les news et image du jeu histoire de me garder un maximum de surprise.Alors oui ce second opus fût une immense claque, déjà visuel, le jeu est incroyable du début à la fin, la bande son (plus discrète hélas) est superbe et les phases de gameplay encore plus viscérale et addictive, même si je venais de refaire le premier juste avant, j’ai eu beaucoup de mal à lâcher la manette.Le jeu est long pour ce genre, il m’a fallu une bonne trentaine d’heure pour en venir à bout.La DA fonctionne toujours super bien, ce monde post apo est crédible et on a surtout ce sentiment de vie passé. Niveau bestiaire on retrouve les combats contre les humains bien entendu, un peu plus intéressant du fait qu’il y ait deux factions en guerre et évidemment des infectés qui ont eu quelques nouveaux venus bien sympa et surprenant pour certains.SPOILCôté scénario et là ça va évidemment SPOILER, donc passer à la suite pour ne pas vous faire Spoiler.J’ai réussi à ne pas me faire Spoil avant la sortie du jeu, et vraiment c’est surprenant d’avoir sacrifié un personnage comme Joel au début du jeu. Concernant les deux histoires, j’ai nettement préféré l’histoire d’Ellie, qui est vraiment poignante quand on connait la fin du premier épisode et tout ce qui découle des choix de Joel (la perte de sa fille et ce dernier lien en restant vivant).C’est également audacieux de jouer l’antagoniste en plein milieu du jeu, qui bénéficie d’un gameplay un peu plus bourrin, on en apprend plus sur les Wolf et les Scars.Après je suis moins fan du personnage, outre évidemment la perte dû au choix de Joel et son besoin de rédemption, ce sont surtout les interactions avec son entourage qui ne m’ont pas captivé. Hormis quand même son amitié avec les deux enfants qui se crée au fil de l’aventure.FIN DU SPOILTLOU II était l’une de mes plus grosses attentes de l’année et j’ai vraiment adoré, le jeu est intense, difficile de lâcher la manette, surprenant pas certain choix et fait cracher les tripes de la console, visuellement le jeu ma bluffé du début à la fin. Hâte de voir si ND décide de faire un troisième épisode ou pas.Ghost of Tsushima :Une autre grosse sortie que j’attendais cette année, et je dois dire que Sucker Punch a réussi à imposer une nouvelle licence qui aurait pu tomber dans certain travers.Le jeu lorgne pas mal du côté des AC mais en créant sa propre atmosphère et son propre feeling côté gameplay.Gameplay qui est son point fort, les combats sont excellents, viscéral et toujours fun à jouer. En plus de ça l’évolution du personnage se fait assez rapidement et nous ne sommes pas obligée d’attendre un NG+ pour pouvoir profiter de toutes ses possibilités.L’open world est bien travaillé, j’ai beaucoup aimé ce système de vent directeur, a tel point que je me demande comment ont fessait avant, c’est totalement intuitif et sa permet de ne pas avoir d’ATH durant les phases d’exploration et de profiter du paysage.L’histoire est prenante, rien de révolutionnaire mais l’histoire de Jin se laisse suivre avec plaisir avec ses moments forts et poignant.Encore une belle expérience que ce Ghost of Tsushima qui pourrait être décliné dans différents moment historique du Japon.Astro’s Playroom :Sûrement une des meilleures idées pour présenter la manette et ses nouvelles fonctionnalités.Le jeu est vraiment sympa, jolie et coloré, bourré de référence et de clin d’œil a l’histoire de la PlayStation. Ça fait vibrer la corde sensible du vieux joueur que je suis et ça fonctionne a100%.Le jeu reste fun à faire et les nouvelles fonctionnalités de la manette promette de belle chose, les sensations de jeux risque d’être encore plus immersive si les développeurs se prêtent au jeu.Doom Eternal :J’enchaine donc sur la suite de Doom avec le deuxième opus sorti cette année.Le premier était vraiment fun et sympa à faire mais ce second opus éclate en tout point le premier.Plus nerveux, plus bourrin, plus sanglant, plus impressionnant, les combats sont intenses et frénétiques. Pas le temps de se poser il faut réagir au quart de tour et ID Software marque sûrement l’un des meilleurs FPS solo de cette génération. L’ambiance est au rendez-vous avec ce trip Ghotico mécanique démoniaque. Le lore du jeu s’étoffe et l’histoire est intéressante à suivre.Encore une belle surprise pour cette année.Horizon Zero Dawn : Frozen Wild :Je voulais m'atteler a cette extension de Horizon avant la fin de l'année, un petit DLC a l'ambiance hivernale, quoi de mieux pour commencer l'hiver ^^.Le DLC est fort sympathique, il a une super ambiance, plusieurs nouveaux adversaires bien coriace et le jeu est toujours aussi magnifique.L'extension apporte quelques détails sur un des protagonistes du jeu principal.J'ai hâte de voir la suite.Titre toujours en cours :Carion :Petit titre indé que j’ai pris en fin d’année via les promos Switch.Le concept de Metroidvania inversé en jouant la chose marche vraiment bien.J’y ai joué 2/3 heures et le jeu est vraiment plaisant à faire et pas si simple que ça par moment, le côté énigme et exploration est bien géré et je prends beaucoup de plaisir à parcourir ce titre.Hyrule Warrior l’ère du fléau :Un des titres surprises de Nintendo pour cette fin d’année (bon il n’y en a pas eu beaucoup hélas).J’apprécie les Muso et plus particulièrement ceux qui mettent en scène les franchises d’autres éditeurs.Et ce Musô est une sorte du meilleur des Muso sortie ces dernières années. Le jeu nous propose de vivre la bataille qui a eu lieu 100 ans avant Breath of The Wild et le pari est réussi.Bon je n’ai pas encore terminé le jeu mais le respect du matériau de base est exemplaire, les phases de jeu sont bien rythmé et les mini quêtes qui permette d’uppgradé tes personnages est une très bonne idée qui permet de faire des mini sessions entre deux.Une belle surprise en tout cas.Le cas Cyberpunk 2077 :Impossible de ne pas parler d’un des jeux les plus attendus de l’année.Cyberpunk 2077, plusieurs fois repoussé et finalement sortie début Décembre. Les échos quelques jours avant la sortie du jeu nous fessait auguré le pire. Le jeu sort dans un état ou il nous apparait clairement que 6 à 8 mois de développement aurait été nécessaire pour sortir le jeu convenablement.J’en suis à une 40ène d’heure sur console next génération et pour l’instant le constat est bien que mitigé plus positif que négatif.Le jeu propose un univers hyper travaillé, Night city est à la fois fascinante et envoutante. Mais parce qu’il y en a, on sent que le travail sur les PNJ manque de finition et rende souvent nos balades étranges à voir des PNJ déambulé sans âmes dans la ville (voir des fois croisé plusieurs clone dans la même rue).Côté gameplay on se retrouve face à un très bon FPS/RPG, les possibilités donné avec les armes et les augmentations sont assez grisantes mais hélas souvent plombé à cause de l’IA et du coup difficile de jouer vraiment infiltration.Côté scénario pour l’instant j’apprécie beaucoup ce qui se passe, ça se suit bien, je verrais une fois le jeu achevé, dommage cependant que nos origines ont finalement peu d’importance dans le déroulement des quêtes.Concernant les quêtes secondaires, il y a à boire et à manger, de très bonne quêtes scénarisés et beaucoup de trucs a picoré qui sont hélas sans saveur, contrairement à The Witcher 3 ou la quasi-totalité des quêtes secondaires te raconté quelque chose.Pour finir l’aspect graphique, j’ai pu tester le jeu sur une Shield avec toutes les options activés et si tous les points cité au-dessus sont identique (voir même plus avec le nombre de PNJ supplémentaire visible), le jeu a quand même un sacré rendu, il est clairement pensé pour usé du ray tracing et les futurs patchs next gén risque de nous en mettre plein les yeux.Bilan contrasté, même si je m’amuse beaucoup dessus il est dommage que le jeu soit finalement sortie dans cet état, j’espère que l’avenir sera meilleur pour le jeu et le studio.GOTY :Persona 5 Royal :Pour cette année la compétition fût rude pour le GOTY mais Persona 5 Royal c’est rapidement imposé comme étant le jeu de l’année pour moi. N’ayant que très peu joué au jeu de base, j’ai accueilli cette version + agrémenté de localisation Française avec grand plaisir, oui car pour un jeu aussi bavard, la traduction est plus que confortable pour pouvoir s’immerger dans le jeu.Son histoire et ses propos m’ont vraiment captivé du début à la fin. Il y a son lot de rebondissement et d’intrigue secondaire intéressante à suivre.Mais la ou le jeu m’a vraiment absorbé c’est dans sa gestion de l’Agenda, difficile de lâcher le jeu avec toutes les possibilités qui se débloquent au fur et à mesure. Le fan de gestion et d’organisation du temps de jeu que je suis s’est totalement régalé. Oscillé entre les activités de la vie de tout les jours et les Palais était juste un pur kiff.Et ce n’est qu’une parte du jeu, l’exploration des Palais, trouver tous les objets, optimisés ses équipes en vue du boss du Palais est également un des points fort du jeu, on a toujours envie d’avancer et de connaitre la suite de l’histoire.Le système de combat du jeu est également très addictif, en plus de la fusion des Persona qui rajoute une plus-value non négligeable au jeu.Et comment ne pas parler de sa direction artistique juste magnifique, on joue dans un anime littéralement, et côté bande son c’est clairement un de mes OST favoris de cette génération.Et je pourrais encore lui trouver des tonnes de point forts.Vous l’aurez compris, j’ai adoré cet épisode et je suis ravi que la licence commence enfin à avoir l‘attention qu’elle mérite en Occident. J’espère que les futurs épisodes bénéficieront du même traitement.Bilan de la génération :Côté Hardware :PC : J’ai finalement joué assez peu sur PC (hormis avec Witcher 3 et Fallout 4), ma machine vieillissante et d’autres imprévue on fait que pour le moment c’est en retrait, mais j’ai quand même pu faire quelques titres dessus.PS Vita : Même si la console n’offre plus rien depuis un moment je voulais faire un rapide bilan sur cette machine qui pour moi à été trop vite délaissé, elle a quand même quelques perles à son actif mais hélas trop peu. Le remote play est une bonne idée, un peu casse pied avec le pavé tactile mais on s’y fait.3DS : Encore une machine portable de Nintendo sur laquelle j’ai passé un temps monstrueux (surtout grâce à la sortie de Monster Hunter et des Pokémon) mais à énormément de bon jeu dessus en plus de pouvoir accéder au catalogue DS. Il me reste encore pas mal de titre à faire dessus.Wii U : Une machine qui aura vraiment eu du mal à s’imposer, choix du nom, communication hasardeuse a la présentation, et finalement trop peu de soutien des tiers pour la machine malgré quelques bons titres mais qui finiront tous (ou presque) par sortir sur la Switch.XBOX One :J’ai récupéré la machine un peu plus tard, essentiellement pour faire les quelques exclus sortie dessus et quelques titres multi. Mais peu de titre marquant pour le moment mais la rétro compatibilité des jeux XBOX et XBOX 360 est une excellente feature. Et a priori Microsoft continue sur leur lancée sur les Séries S et X.Playstation 4 :La première machine next gén que j’ai pris il y a maintenant 6 ans. Six années bien remplies, évidemment de titre multi support mais aussi d’exclue qui m’ont surpris et je suis très friand des jeux solos avec une narration importante je me suis bien éclaté dessus et il y a encore quelques titres sympa qui arrivent.Bilan software :Une génération relativement chargée je vais donc mentionner les titres les plus marquants avant de passer à mes GOTG (j’ai écrit mes impressions sur la plupart des titres lors de bilans précédent).Il y a évidemment des tonnes d’autres jeux sur lesquels je me suis éclaté mais il n’y a pas la place pour tous les cités, mais rapidement :Mario Odyssey, Odin Sphere, Dragon Quest Builders 1 et 2, Deus Ex Mankid Divided, Dragon Quest VII, Monster Hunter Génération, Prey, DMC V…Les jeux que je n’ai pas eu le temps de faire ou de finir mais qui reste dans ma liste :Nier Automata, Metal Gear Solid 5, Spider-Man, The Last Guardian, Halo 5, Resident Evil 2 et 3 remake, Astral Chain, Gears 5, Death Stranding, Xenoblade (1 remake, 2 et X) …Mes plus grosses déceptions :Final Fantasy XV :Je ne vais pas revenir dessus mais clairement cet épisode est une énorme déception. Scénario, open world, système de combat, quêtes annexes, background inexploité, même l’ost ne m’aura pas marqué plus que ça. Mais l’espoir renait avec un FF7 Remake pas encore au top mais qui promet de belle chose et la team FFXVI qui augure du bon côté traitement de l’univers et de l’histoire.Gears 4 :Je n’ai pas été conquis par la suite de cette saga que j’ai pourtant adorée sur la génération précédente. Je dois encore faire le 5 qui j’espère est un peu mieux.Mass Effect Andromeda :Le gameplay était plus énergique et proposé de belle chose mais le scénario et surtout le rendu des conversations m’ont littéralement sortie du jeu, impossible de m’attacher aux protagonistes qui fessait plus caricature des héros de la trilogie originale qu’autre chose.Nous verrons bien ce que Bioware nous proposeras pour l’avenir.Kingdom Hearts 3 :Bon j’y vais un peu fort en parlant de déception, le gameplay est vraiment excellent et est probablement le plus réussi de la série, graphiquement le jeu est très joli et les mondes sont top.Mais le scénario m’a laissé sur ma faim, trop vite expédié dans les dernières heures du jeu, j’aurais préféré quelque chose de plus dilué et en rapport avec les mondes visités. Nomura a voulu aller trop loin dans son scénario au point de devoir faire une fin expéditive (et surtout avec Xehanort qui était pourtant un super antagoniste dans KHBBS).Jeux de la génération :Impossible pour moi de choisir entre ces titres qui m’ont énormément marqué en tant que joueur.God of War :Suite et reboot à la fois, la tâche été ardu tant la saga à marquer les joueurs depuis la PS2 en passant par deux excellent opus sur PSP et bien que j’appréciais beaucoup cette franchise je ne m’attendais pas à cette transformation.La nouvelle formule God of War me plait énormément, cette façon de tpsisé le beat’em all fût une super idée, d’ailleurs cette façon de placé la caméra à énormément servi à la narration plus grave pour cette suite.Le Gameplay est juste un pur plaisir, le jeu prend son temps pour distillé son gameplay mais permets justement d’en saisir toute la subtilité et d’en usé dans toutes ses possibilités contre les derniers adversaires que le jeu propose.Bon je ne vais pas non plus épiloguer sur le titre mais ce fût une sacrée claque avec des scènes d’anthologie (une certaine scène dans le jeu m’a foutu des frissons) et la suite promet d’être épique.The Witcher 3 :C’est sûrement l’une de mes plus grosses claques de joueur tout genre et toute génération confondue. Ce jeu m’aura profondément marqué de part son écriture, son ambiance, son immersion (musicale et visuel). Ses quêtes secondaires qui sont de jeux dans le jeu, les moments forts et épiques. Sans parler de ses deux extensions qui rajoute un paquet d’heure de jeu avec de super scénario et un final qui a fait vibrer mon cœur de joueur.CD Project est clairement une boite avec un énorme potentiel, mais la sortie catastrophique de Cyberpunk 2077 fait planer beaucoup de doute, je pense à tous ces développeurs qui cravache pour sortir le jeu depuis des mois, néanmoins on ne peut pas dire qu’il n’ont pas d’ambition, mais pour le prochain jeu il va falloir se montrer patient et attendre qu’il se remette de tout ça.Persona 5 Royal :J’en ai parlé un peu plus haut et je vais revenir brièvement dessus mais Persona 5 Royal aura été une de mes plus belles expériences de jeu de l’année et de la génération. Tout est prenant et a chaque partie lancée je voulais que le jeu dure encore plus longtemps. J’attends la suite avec le Scramble (même si différent) et évidemment d’un potentiel Persona 6 qui j’espère sortira plus rapidement chez nous traduit.Attente nouvelle génération :Côté Hardware :PC : Pour l’instant et comme je l’ai dit plus haut c’est au point mort, mais ça pourrait être une alternative à l’achat d’une deuxième machine. Pour l’instant je ne peux pas me projeter dessus.XBOX Série : Je vais plutôt attendre un moment avant de la prendre et voir si les titres Bethesda sont définitivement exclus ou pas.Switch : La console a déjà livrée de bon jeu et à un très bon potentiel même si cette année a été un peu plus calme côté grosse sortie.Playstation 5 : Mon choix principal, surtout parce que j’attends certaine suite sur cette machine comme Horizon, God of War ou FFXVI. La manette me plait énormément en espérant que les développeurs l’utilisent comme il faut.Côté Software :Beaucoup d’attente, je fais ma liste, et évidemment j’attends de nouvelle franchise comme ont a pu en voir sur cette génération.Voila j’ai fait le tour pour cette année et pour cette génération qui s’achève (enfin pas totalement car certains titres sortiront encore sur la génération actuelle).En tant que joueur j’ai vraiment passé d’excellent moment, la passion est toujours là, malgré la lourdeur des querelles entre fanboy.Après je joue essentiellement a des jeux solo, côté multi je me cantonne à des jeux coopératif que je fais avec ma copine ou des amis. Mais c’est là où je m’y retrouve, m’immerger dans un univers et ses mécaniques.Cette génération de console naissante va être décisive pour l’avenir du jeu vidéo, d’une part pour le côté service qui se démocratise (avec ses bons et mauvais côté) et surtout le dématérialisé et le streaming qui vont de plus en plus se développé. Il n’y aura peut-être même pas de génération suivante, mais bon nous verrons bien comment tout ça évolue.Je vous souhaite encore une bonne année et surtout une bonne santé.