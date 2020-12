Bonjour à tous,



Avant tout, je vous souhaite en retard un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.



J'ai une carte SD de 120go sur mon téléphone depuis 3 ans, et elle n'est plus reconnue par mon tel.

Le souci vient d'elle: elle est lisible sur PC, mais de manière lente, car des fichiers sont corrompus (et parmi les choses rigolotes, on citera le fait que le PC considère la carte comme full full alors qu'il restait 15go environ, et que ce que je supprime ce recrée dans la minute).

J'ai lancé donc un copié collé des dossiers (musiques mais surtout photos vidéos depuis 3 ans, dont celles de mon fils), mais tôt ou tard dans la copie cela "plante", taux de transfert à 0 octet et rien n'avance pendant des minutes voire des heures.

Parfois, j'ai un message me disant si je veux zapper le fichier corrompu, parfois non.



Ne voulant pas y passer des mois, je cherche grosso modo un logiciel gratos qui peut copier et coller les fichiers tout en zappant d'office ceux corrompus.



Avez-vous une idée?



Merci par avance !