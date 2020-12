Bonjour

Au vu de la pénurie de consoles et de cartes graphiques de série 30xx je le demandais si le GeForce now n'était pas la solution si on a une superbe fibre à la maison.

Je voulais savoir si quelqu'un ici le faisait, et si cela s'avérait probant. Après tout si ça peut éviter de changer de GPU...