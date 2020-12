bonjour j’ai un soucie avec ma config actuelle , j’ai acheter une rtx 3070 je les installer ,es aux démarrage du pc 4 bip ,sur l’écran noir sa me marque la carte graphique avant le bios après sa démarre normalement. j’ai essayer des jeux es aux bout d’un moment plus d'image pourtant le pc continue de tourner, je débranche es rebranche le câble HDMI l'image revient es sa repart je comprend pas, des conseil? ou je change de config? ma config c’est i76700k carte mère Asus maximus 8 héro alpha 16 giga en ddr4 3000mhz merci de votre aide

