Hello,Mon billet du jour est consacré à la saga Runaway, dont je vous livre mes avis.Runaway est apparu comme le messie pendant une période de pure disette du bon point and click. Tous les amoureux de Sierra et LucasArts bavaient devant ce splendide jeu cartoon à la réalisation moderne, et Runaway a bénéficié d'une véritable hype auprès de la communauté, qui a tout fait pour que le jeu se vende.L'histoire nous place à la tête d'un duo improbable (un thésard arrogant et une stripteaseuse) dans un road movie mêlant beaucoup de références cinématographiques ou vidéoludiques. Les amoureux de Priscilla Folle du Désert ou de Baphomet auront le sourire.Doté de décors hautes résolutions très fins et détaillés, de persos 3D en cel-shading, Runaway impressionne. L'animation en revanche est encore très légère (les cinématiques, mon dieu). Les persos sont très bien croqués, l'intrigue se suit, les rebondissements sont drôles et efficaces et la durée de vie très correcte. Que lui reprocher ? Un héros assez antipathique et des mécaniques d'énigmes parfois ratées (objets ne se trouvant que si on joue dans le bon ordre pré-établi). J'hésitais à lui mettre "Oui", mais j'opte pour un petit "Oui mais" afin de mettre en valeur sa suite, qui à mon sens est bien plus réussie. A faire.Malgré quelques défauts de jeunesse, le premier Runaway a été un vrai coup de cœur, marquant le retour de la grande aventure sur PC. Sa suite était donc attendue au tournant, et elle n'a pas déçu ! Non content d'être le meilleur épisode de la trilogie, The Dream of the Turtle se paye le luxe d'être l'un des meilleurs point and click jamais réalisés !Nous retrouvons Brian dans sa nouvelle vie à la Jack Johnson, faite de bikinis, de sunlight et de cocotier. Le bougre a perdu sa bimbo et finalement aura bien envie de la retrouver, non mais ! Ça ne l’empêchera pas d'aller un peu ailleurs, au passage. Au programme : une aventure deux fois plus longue en 6 chapitres très variés et complètement barrés, mélange d'archéologie, d'ours en rute et d'extra-terrestre (si si !), une réalisation splendide d'un bout à l'autre, un doublage exemplaire, des dialogues et des personnages à mourir de rire.Les hommages et clins d’œil pleuvent (Indiana Jones, Kill Bill, Monkey Island...). Ajouté à cela des énigmes de bien meilleure qualité et vous avez une bombe du point and click ! Version PC d'origine parfaite, mais la version DS impressionne niveau graphisme et contenu ! Un pur chef d’œuvre.A noter que le jeu est sorti sur Nintendo DS dans une excellente adaptation.Runaway 2 avait été de bout en bout un jeu incroyable qui dépassait pour beaucoup les attentes les plus folles. Il lui était néanmoins unanimement reproché sa fin, aussi abrupte qu'inachevée, tel le final d'un film mis sur pause juste avant le moment crucial.Et là de suite, on se fâche. D'emblée tout désarçonne dans ATOF : on nous annonce la mort de Brian (!), on joue Gina (comment est-ce possible vu la fin du 2 ?) et l'histoire part dans une toute autre direction sans aucun lien avec les pérégrinations précédentes.Bien sûr, Brian n'est pas mort, et on doit composer de suite avec une sombre histoire de fugitif et de mafia. Point positif : réalisation technique et artistique au top, énigmes sensas', doublage qualité ciné et système d'aide hilarant.Points négatifs : Scénario ultra décevant, progression poussive, problèmes de rythmes, final raté, interface lourde pensée console... Un énorme gâchis. Indéniablement un jeu sympa en soi, mais le plus mauvais des 3 épisodes. Dommage.Note : le jeu est aussi dispo sur Nintendo DS.