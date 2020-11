Récemment j'ai réfléchi sur quoi prendre une PS5 ou un PC et je me suis dit que je préfère attendre que ça se calme et voir des offres plus intéressantes pour la PS5.



Du coup en ce moment je suis en train de me renseigner pour me prendre étant nouveau dans le domaine vu que je suis habitué aux consoles de salons.



Ce sera évidemment pas pour tout de suite mais je pense économiser aux alentours de 1400-500 du coup je voulais savoir si avec cette somme je peux avoir un bon PC qui fait tourner correctement les jeux à avenir sachant que là le premier jeu que je compte me prendre avec le PC est Cyberpunk.



Si vous avez d'autres infos, conseils que ce soit via des sites, YTP ou bien des personnes connaisseurs je suis preneur.