Après des précommandes réussies, c’est encore très compliqué aujourd’hui de trouver une Xbox Series X. La console est en effet en rupture partout, et la situation devrait durer pendant au moins six mois.



Des ruptures de stock régulières



Il n’existe pas beaucoup de choix aujourd’hui pour s’offrir la console. Notre article qui vise à vous aider pour acheter une Xbox Series X ou une Xbox Series S liste les principaux marchands qui proposent les consoles mais la Series X est régulièrement en rupture un peu partout.



De temps en temps pourtant, il arrive qu’un marchand remette des consoles en stock en quantité très limitée. Lorsque ça arrive, nous vous prévenons par exemple sur nos comptes Twitter ou Discord mais ça ne dure jamais plus de quelques minutes. Nous avons ainsi vu du stock revenir chez Amazon et même plusieurs fois chez la Fnac. Souvent, il faut moins de 5 minutes avant que les nouvelles Xbox trouvent preneurs.



Une situation qui devrait durer jusque avril 2021



Questionné sur le sujet de la demande importante pour les nouvelles Xbox, le directeur financier Tim Stuart a confirmé une situation compliquée lors d’une conférence retranscrite par Seekingalpha.



Je pense que nous continuerons à voir des pénuries d’approvisionnement à mesure que nous nous dirigeons vers le trimestre d’après les vacances, c’est-à-dire le troisième trimestre pour Microsoft, premier trimestre calendaire. Et puis nous arriverons au quatrième trimestre, toute notre chaîne d’approvisionnement continuera de tourner à plein régime à l’approche des mois de pré-été.



C’est seulement là que Tim Stuart s’attend à ce que la demande coïncide finalement avec la capacité de production des nouvelles Xbox, après toute la période des fêtes de fin d’année. Il faut donc s’attendre à des quantités encore très limitées de Xbox Series X jusqu’à la fin du premier trimestre 2020, c’est-à-dire jusque fin mars. Pour le moment, Microsoft pense que le contexte sera meilleur en avril prochain et nous continuerons de suivre la situation dans les semaines et mois qui viennent.





Article original d'Xboxygen :