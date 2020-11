Hello comme apparemment la fuite n'a pas été donné officiellement mais cela fait une semaine que capcom c'est fait pirater 67Go de donnée avec des contrat ,planning etcLe nom de ce Groupe est Ragnar_Locker ,il réclame a Capcom une sommes énorme ou il lache les leaks .Cela va faire deux semaine que capcom c'est fait pirater .

posted the 11/16/2020 at 02:04 PM by hirogami