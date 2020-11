je suis tombé sur le cul hier en lisant le dernier chapitre spécial de vinland saga. un chapitre d'une course poursuite où à la fin apparaît :Je ne savais pas qu'il y aurais une collaboration entre le manga et le jeux. J'espère qu'il y aura une suite mais quelle surprise, maintenant faut qu'ils aillent plus loin et qu'il y a un futur skin de thorfinn dans le jeu. C'est trop stylé.