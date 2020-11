Je vois beaucoup de gens s'inquiéter de l'espace de stockage limité (et cher) de leur future console.Mais est-ce vraiment un soucis ?J'ai compilé ici les diverses données que j'ai pu trouver sur le web.Le tout pour un jeu d'une taille théorique de 50Go (j'ai converti les valeurs pour que ce soit comparable).Temps d'installation à partir d'un disque :PS5 : 28min (30Mo/s)XSX : 32min (26Mo/s)+ on peut commencer à jouer avant la fin de l'installationDurée de téléchargement :PS5 : 10min (89Mo/s)XSX : 32min (27Mo/s)+ on peut commencer à jouer avant la fin du téléchargementDurée de transfert vers un HDD externe (xbox uniquement) :Copie SSD => HDD : 11min (79Mo/s)Copie HDD => SSD : 8min (108Mo/s)Le téléchargement sur PS5 est quasi aussi rapide que le transfert depuis un HDD sur xbox.Bien sûr c'est des vitesses de téléchargement si on a la fibre. Mais en même temps il faut pas être très malin pour acheter ses jeux en démat quand on a l'adsl.Les téléchargements sur xbox sont plus lents malgré que le testeur ait une très bonne connexion, j'imagine que le problème vient des serveurs de microsoft qui doivent limiter le débit.Sources :