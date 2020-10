No More Heroes III pour 2021, mais les deux premiers sur l'eShop pour patienter

Oh que voilà une annonce tellement inattendue (non) :est officiellement reporté à 2021 sans pouvoir surprendre qui que ce soit puisqu'on n'avait encore quasiment rien vu de ce troisième épisode.Mais il y a de quoi patienter sachez-le : les deux premiers épisodes débarquent sur Switch, là maintenant tout de suite sur l'eShop, à 19,99€ l'unité et même 10 % de réduction pendant quelques jours.