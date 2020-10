Genshin Impact : un mot sur le suivi

Actuel énorme succès venu de Chine, le F2Pdisponible sur PC/PS4 commence à évoquer sa feuille de route pour maintenir sa communauté qui n'hésite pas à lâcher quelques billets puisque le titre a rapporté environ 100 millions de dollars en deux semaines, et fut l'une des trois audiences les plus notables sur iOS la semaine du lancement.Donc dans les grandes lignes :- Le développeur compte proposer une MAJ toutes les 6 semaines.- Chaque MAJ tombera le mercredi, si tout va bien.- La première sortira le 11 novembre, la suivante le 23 décembre et ainsi de suite.- MAJ 1.1 : Event Unreconciled Stars- MAJ 1.2 : Nouvelle zone (Monts Dosdragon)- MAJ 1.3 : Event Festival des LanternesMais aussi pour la 1.1 :- Possibilité de mettre en favori certaines armes.- Ajout d'un détecteur Anémocolus et Géoculus.- Ajout d'une encyclopédie à objets.Sans date précise pour le moment mais en cours :- Event coop.- Options de raccourcis pour les objets.- Possibilité de jouer un perso même envoyé en expédition.Rappelons enfin qu'une édition Switch est dans les cartons, mais sans date pour le moment.