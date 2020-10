For Honor aura aussi son upgrade Next Gen

Et un produit de plus qui transite vers la Next-Gen avec la confirmation que le décidément très endurantfera cap vers la PlayStation 5 et la Xbox Series X, sans date précise en revanche même si le jeu sera de toute façon rétrocompatible de base, avec upgrade gratuite et transfert de sauvegarde aussi bien chez Sony que Microsoft.Coté ajouts techniques pour cette nouvelle édition :- Amélioration des textures- Amélioration des ombres- Amélioration de la distance d'affichage- Amélioration du rendu de l'eau- 4K sur Xbox SX et PS5 (1080p sur Series S)qui en est actuellement à la « Saison 3 de l'Année 4 » comme vous pouvez le voir ci-dessous :