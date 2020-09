Godfall : le prix des différentes éditions

Le PlayStation Blog continue de faire le point sur les jeux du lancement de la PlayStation 5 (19 novembre, on le redit au cas où) en s'attardant rapidement surqui va se contenter d'une vidéo illustrant la cinématique d'introduction, et le prix de chaque version.Edition Standard : 79,99€Edition Deluxe : 99,99€Edition Ascended : 109,99€Pour rappel, l'édition Deluxe inclus la première extension (dont on ne sait encore rien) tandis que l'Ascended ajoute à cela un pack d'objets/skins. N'oubliez pas non plus qu'en cas de précommande, vous pourrez repartir avec des objets (que les autres pourront débloquer avec le temps), dont l'épée de Zer0 (Borderlands).