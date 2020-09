Monster Hunter : trailer de l'ultime Upgrade de World, et longue vidéo de gameplay pour Rise

Comme chacun le sait, normalement,aborde la dernière étape de sa carrière et Capcom indique que tout cela sera mis en place ce mercredi 30 septembre à 14h00, instant où sera lâchée l'ultime MAJ de contenu qui apportera divers correctifs et surtout le grand retour de Fatalis, boss final du premier épisode de la saga. Velkhana Alpha Suprême déboulera lui d'ici la fin d'année.Et quitte à rester dans la licence, ajoutons à cela une grosse vidéo de gameplay (tirée du Live TGS ce week-end) pour en montrer un peu plus que, exclusivité Switch attendue mondialement le 26 mars 2021.