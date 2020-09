Inti Creates annonce (et date) Gal Gun Returns

Inti Creates a annoncé, remaster du tout premier épisode paru il y a une dizaine d'années en exclusivité temporaire sur Xbox 360 (une autre époque) et qui reviendra donc chez nous le 28 janvier 2021 sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, uniquement en dématérialisé dans les trois cas : si vous voulez une boîte en édition limitée, c'est au Japon que ça se passe (et seulement sur Switch).Bon sinon ça garde à peu près la même tronche visuelle, mais ça ajoutera un doublage intégral, un nouveau mode de jeu, diverses améliorations et une galerie encore plus complète pour admirer par exemple des lycéennes au prise avec des aliens pleins de tentacules (très original ça).