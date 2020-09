Quantum Error sortira aussi sur Xbox SX

Supposé être une exclusivité coté PS (il n'avait été jusque là annoncé que sur PS5 et PS4), le survival-horrorverra finalement le jour simultanément sur Xbox Series X/S selon son développeur qui vient ajouter un teaser à la banque de données.Pour rappel, on y incarnera le capitaine d'une équipe de pompier, envoyé avec ses hommes dans un gigantesque laboratoire de recherche en proie aux flammes, pour des raisons qui restent à découvrir.Le projet n'a néanmoins pas encore de date, la petite équipe continuant de rechercher des fonds pour de la motion-capture et du doublage.