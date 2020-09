Activision aime pondre des trailers de « lancement » avec une certaine avance et en fait de même avec, ce qui sert toujours à rappeler que la précommande vous donnera accès à une démo jouable (déjà disponible).La sortie est attendue pour la fin de semaine prochaine (2 octobre) sur PlayStation 4 et Xbox One, avec son feeling à l'ancienne dans la structure, et tout un tas de personnages jouables.