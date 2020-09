Avengers : un nouveau perso DLC dévoilé

Nous savions déjà que le Live pré-launch deallait présenter un nouveau personnage DLC (gratuit, comme tout le suivi du jeu) et si on s'attendait à un mot sur Spider-Man, exclusif aux versions PS5/PS4 et prévu en janvier, c'est finalement Kat Bishop qui fut à l'honneur, naturellement intégrée à la future campagne de Hawkeye qui sera ajoutée à on ne sait encore quelle date.A noter qu'à en croire les sous-entendus de Crystal Dynamics, c'est probablement Black Panther qui aurait dû être dévoilé ce soir mais les circonstances actuelles (le récent décès de Chadwick Boseman, qui l'incarnait dans le MCU) impose une attente par respect.