Assassin's Creed Valhalla : la mythologie et ''les guerriers perdus de Ragnar Lothbrok''

Comme les deux précédents épisodes de la franchise,profitera de son cadre pour aborder quelques points de la mythologie nordique. Cette nouvelle vidéo publiée par GamesRadar à l'occasion de la GamesCom dévoile par exemple un affrontement contre Regan (ou Reginn selon la traduction) mais également un aperçu du combat contre « Thor le poissonnier ».Alors aucun rapport avec le dieu de la foudre, mais il s'agit d'un de ceux que l'on appelle les « guerriers perdus de Ragnar Lothbrok », à savoir un groupe de six puissants combattants éparpillés à travers le monde du jeu (chacun ayant son histoire à nous raconter) qui n'ont aujourd'hui plus beaucoup de raisons de vivre après la mort du précité, environ 10 ans avant le début de l'aventure.Sortie prévue le 17 novembre sur PC/PS4/One et (on se répète) dès que possible sur PS5 et SX.