Comme prévu,s'est offert un trailer un peu plus conséquent pour présenter sa première des deux extensions solo annoncées, attendu le 20 octobre pour 19,99€, ou directement intégré au pass à 29,99€. N'oubliez pas d'ailleurs que le pass en question se nomme « Year One », suggérant d'autres choses à venir l'année prochaine.Sinon on rappelle que le titre doit aussi sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et même sur Switch vu que cette version est toujours censée exister.