Baldur's Gate III sera lancé le mois prochain en Early Access, et dévoile son contenu

Comme promis, Larian Studios a dévoilé la nouvelle date de sortie pour l'accès anticipé desur PC et Stadia, qui donnera uniquement accès (dans un premier temps) au premier acte de l'aventure, avec un contenu suffisamment large comme vous pouvez le voir ci-dessous.- 80 combats (22 dans DOSII)- 45.980 lignes de dialogue (17.600)- 596 personnages (142)- 146 types d'action incluant les sorts & compétences (69)D'autres détails sont à venir mais on sait au moins que, outre le personnage que vous pouvez créer de toutes pièces, cinq « persos Origine » (donc avec un background) seront disponibles dès le début de l'Early Access : Astarion (Voleur Elfe/Vampire), Gale (Magicien Humain), Lae'zel (Guerrière Githyanki), Shadowheart (Clerc Demi-Elfe) et Wyll (Sorcier Humain).Bonus :Une séquence de dialogues assez… originale.