Un pack Linkin Park pour Beat Saber

Beat Games vient nourrir un peu plus son(actuel plus gros succès de l'histoire de la VR on rappelle) avec un pack consacré à Linkin Park, incluant 11 morceaux dont bien évidemment, aka l'une des deux ziques les plus utilisées dans les AMV du début des années 2000 (l'autre étant).Bref, voici ce que vous trouverez pour 13,99€ en notant que ce pack inclus un nouveau stage, et que vous pourrez si vous le souhaitez opter pour l'achat à l'unité (1,99€ le morceau).- Somewhere I Belong- What I've Done- Bleed it Out- Breaking the Habit- Faint- Given Up- In the End- New Divide- Numb- One Step Closer- Papercut