QuakeCon Live : Deathloop et Ghostwire Tokyo ont donné quelques nouvelles

La QuakeCon ne fut pas seulement l'occasion d'avoir des nouvelles du suivi de(avec un plus large aperçu de l'extension à la fin du mois) puisque Bethesda en a profité pour revenir sur le duoet, le deuxième se contentant d'indiquer que l'on pourra caresser des chiens. Voilà.Pour, signé Arkane, ce fut en revanche un peu plus complet même si on ne repartira qu'avec un carnet de développeurs, uniquement en anglais, ce qui est toujours énervant de la part d'un studio FR.On a tout de même pu affiner le concept façon rogue-like de luxe où l'on incarnera Colt, se réveillant sans savoir pourquoi sur l'étrange île de Blackreef, coincée dans une boucle temporelle de 24h. L'unique moyen de vous en sortir sera d'assassiner durant ce laps de temps 8 cibles, chose impossible à faire au préalable vu le manque de compétences et surtout que vous ne savez absolument pas où elles se trouvent, ni qui elles sont.C'est au fur et à mesure des runs que vous amasserez tous les indices nécessaires tout en augmentant en puissance Colt, en prenant en compte qu'une des 8 cibles n'est pas comme les autres. Julianna n'est en effet pas seulement l'ennemie centrale du jeu, elle peut être aussi directement incarnée par un autre joueur pour vous pourrir le run. Notez tout de même que vous pourrez désactivez ce type d'invasion même s'il est probable, sans que ce ne soit encore spécifié, que les récompenses ne seront pas les mêmes selon « qu'elle » soit une IA ou un vrai joueur.sortira en fin d'année, tandis queattendra 2021. Dans les deux cas, seuls le PC et la PlayStation 5 sont concernés même si le statut d'exclusivité console (temporaire ou non) n'est pas encore très clair en fonction des déclarations.