Control : quand Jesse rencontre Alan Wake

La prochaine extension dearrivera donc le 27 août pour 14,99€ (ou dans le cadre du Season Pass à 24,99€), sous le thème de l'AWE pour « Altered World Event » où Jesse fera face à une nouvelle créature des ténèbres qui aurait déjà frappé divers endroits dans le monde… incluant la ville de Bright Falls (oui, vous avez compris).Du nouveau matis en vue, de nouvelles capacités aussi, une tenue inédite mais également quelques fonctionnalités comme un mode Horde et la possibilité de refaire les boss déjà combattus. On ajoutera à cela une MAJ gratuite pour tous, qui ajoutera la mise à niveau des capacités et davantage de checkpoints.Mais bref, ce que la plupart ont retenu de cette BA, c'est forcément la présence à la toute fin d'un certain Alan Wake et c'est là que Remedy devient taquin en sous-entendant publiquement que depuis le temps, tous ces easter egg d'un jeu à l'autre n'en étaient peut-être pas… mais que tout était en fait réellement connecté dans ce que l'on pourrait du coup appeler le « Remedy Universe ».Profitons-en pour rappeler que des versions dédiées à la PlayStation 5 et la Xbox Series X arriveront plus tard.