Un Ubisoft Forward ''2'' d'ici la fin d'année

Le programme de cet Ubisoft Forward n'était pas forcément mauvais, juste sans la moindre surprise vu que tout avait été leaké dans la semaine, peut-être par certains employés qui souhaitaient montrer leur mécontentement à leur façon.Quid deet? Est-ce queexiste encore ?avance t-il dans la bonne direction ? Y avait pas un nouveau partenariat en vue avec Nintendo ?Des questions qui trouveront en partie réponses avant 2021 puisque l'éditeur a déclaré via son maître de communication Youssef Maguid qu'un deuxième « Ubisoft Forward » arriverait d'ici la fin d'année, ce qui nous fait toujours deux events de dernière ligne droite avec les Game Award.En attendant, profitez-en pour lister les autres petits trucs de la première conférence avec dans l'ordre :- Un récap des deux ans de suivi pour, avec encore du lourd à venir pour bien indiquer qu'un 3 n'est pas encore à l'ordre du jour.- Duavec le retour des alliés IA (MAJ le 15 juillet) suivi le lendemain du nouvel event.ou « Ah, t'étais là Sam Fisher ? » arrivera le 27 août sur mobile avec son PVP & PVE. Désolé si le trailer n'est pas plus parlant.- D'ailleurs,arrive aussi sur mobile, et ce sera pour le 6 août.- La bêta ouverte du Battle Royaleest désormais disponible à tous sur PC, et n'a pas encore de date pour sa 1.0 en rappelant néanmoins que d'autres supports seront concernés par ce F2P, à savoir PS5, SX, PS4 et One.