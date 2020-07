Watch Dogs Legion : nouvelle présentation de gameplay, et une date de sortie [UP]

C'est doncqui a fait l'ouverture de la conférence Ubisoft avec tout d'abord un trailer CG, suivi d'une longue présentation de gameplay pour présenter les protagonistes centraux de ce troisième épisode, mais aussi et surtout un retour sur la principale feature : la possibilité d'incarner de multiples personnages, chacun avec ses capacités pour pouvoir accomplir les missions de la façon que l'on souhaite.Sortie prévue le 29 octobre sur PC, Stadia, PS4 & One, mais également sur PS5 & SX sans que l'on sache encore si ces dernières seront disponibles à cette date.- MAJ Next Gen gratuite (physique comme dématérialisé).- Du gameplay via Game Informer.