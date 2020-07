Retour confirmé pour Test Drive Unlimited

Comme attendu, le Nacon Connect a permis de repartir avec l'annonce officielle du retour demais il y a de quoi être déçu puisqu'il faudra se contenter d'un très court teaser juste pour indiquer que le projet « Solar Crown » existe, même si le communiqué se montre un chouïa plus éloquent :- Développé par KT Racing- Réalisé par Alain Jarniou, qui a travaillé sur les deux premiers épisodes- Profitera de l'expérience du studio dont celle acquise avec WRC- Se situera sur un île reproduite à l'échelle 1:1- Aura ses licences officiellesVoilà. Pas de date ni même de support hormis « au moins le PC » et on peut sans mal se dire que PlayStation 5 et Xbox Series X n'échapperont pas à ce nouveau cru.