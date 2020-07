On n'avait pas trop de doute à ce sujet mais s'il y avait besoin d'une confirmation, sachez donc que les créateurs desont bien sur un troisième épisode, qui arrivera donc en 2021 sur des supports encore non annoncés, nous laissant parier sur du cross-gen.Ce premier teaser CG servira de mise en bouche et le gameplay sera lâché ce samedi 11 juillet dans la soirée, à l'occasion du Devolver Direct 2020.