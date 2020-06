Marvel's Avengers s'offre une nouvelle présentation (trailer, vidéo de gameplay et coop)

Comme attendu, Crystal Dynamics (avec en soutien Eidos Montréal) ont balancé du neuf sur le projetet l'on repart donc avec un trailer, du gameplay et quelques informations, dont la confirmation comme l'indiquait les leaks que MODOK sera bien le grand méchant de cette adaptation.Pendant cette Round Table, les développeurs sont revenus sur le fait que le jeu sera réparti en trois morceaux : la campagne (uniquement en solo), les « missions de héros » (uniquement solo là encore) et enfin les « War Zones » qui elles pourront être jouées aussi bien en solo (accompagné d'IA alliés) qu'en coopération jusqu'à quatre en ligne, cross-play inclus entre les deux générations de consoles.Tout cela servira à l'augmentation en puissance des personnages mais aussi la possibilité de débloquer un paquet de skins, avec bien entendu son lot d'hommages aux tenues des années 80, sans oublier le contenu post-launch qui sera 100 % gratuit avec :- De nouvelles missions scénarisées- D'autres personnages- Des zones supplémentairesSortie prévue le 4 septembre sur PC/PS4/One, puis au lancement de la PlayStation 5 et la Xbox One.