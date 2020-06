Baldur's Gate III : une longue présentation

Larian Studios a publié la rediffusion de son Live consacré au très attenduavec près de 90 minutes pour découvrir ce troisième épisode dont l'accès anticipé ouvrira ses portes début août sur PC et via Stadia.Les développeurs en ont profité pour ajouter que :- Le système d'initiative avait été modifié depuis la dernière présentation, avec possibilité d'avoir des initiatives de groupe si la capacité individuelle est similaire. Cette fonction n'est valable que dans votre équipe (pas chez les ennemis).- Dans Baldur's Gate et surtout à un certain niveau de difficulté, un simple jet de dés peut vous pourrir l'existence ou au contraire vous la faciliter. De fait, grâce au système d'inspiration, il sera possible de relancer l'un des dés contre un point d'inspiration, évidemment très limité puisque ne pouvant être obtenu qu'en trouvant des solutions « spéciales » durant les quêtes.- Petit détail au sujet de l'ambiance : le narrateur ne parlera plus au passé mais au présent, et à la deuxième personne.Larian a ajouté sa volonté de pousser la façon dont réagissent vos interlocuteurs en fonction de votre race et du passif sélectionné. Tout sera loin d'être parfait visuellement durant le lancement de l'Early Access puisque ce travail passe en partie par la motion capture et le doublage, deux points qui ont été provisoirement mis à l'arrêt pendant la période de confinement (le boulot a repris il y a peu).