Les mascottes Astro et Sackboy déjà prêtes à représenter la plate-forme sur PS5

La conférence PS5 souhaitait ratisser large niveau genre, et c'est donc Astro et Sackboy qui seront les premiers représentants Sony de la plate-forme brute avec donc d'un cotéqui permettra de retrouver la mascotte du PSVR (en attendant une suite sur le PSVR2, on l'espère) dans un jeu donc « non-VR » mais qui se chargera de fournir une expérience exploitant toutes les possibilités de la Dual Sense.Et cadeau de grand luxe : c'est gratuit, et directement inclus dans toutes les PS5 dès le lancement.Moins remarqué mais tout de même objet d'une certaine curiosité,profitera du fait que Media Molecule est trop occupé surpour avoir son spin-off old-school, jouable seul comme en coopération. C'est signé Sumo Digital, et ça n'a pas encore de date pour le moment.