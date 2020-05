Outriders : nouvelle présentation de gameplay

Square Enix a tenu son premier Live sur, sa collaboration avec la team People Can Fly pour poser la patte dans l'univers des « jeux coop à service », ici sous la forme d'un TPS dont vous pouvez retrouver un nouvel aperçu de gameplay, voir juste en dessous l'intégrale du Live avec les sous-titres FR.Sauf mauvaise surprise dû aux problèmes de pandémie, le titre sortira en cette fin d'année en format cross-gen, donc plus exactement PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 et Xbox One.