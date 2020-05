The Elder Scrolls : Blades se lance sur Switch

Avec un certain retard, le spin-offvient d'être lancé sur l'eShop Switch après avoir débuté sa carrière sur mobile, et chacun pourra s'y essayer librement puisque l'on rappelle qu'il s'agit d'un F2P avec ses évidentes mécaniques de micro-paiements. A ce sujet, vous pourrez opter pour un pack de démarrage à 15€ vous filant une armure exclusive, une grosse arme, divers matériaux et ce qui constitue la monnaie in-game (des gemmes et de l'or).En voici le trailer de lancement.