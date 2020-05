Codemasters nous annonce DiRT 5

Codemasters avait promis une annonce et la voici :arrive en fin d'année sur tous les supports, incluant la Next Gen, avec en passant option Smart Delivery pour les joueurs Xbox. Notons d'ailleurs que le lancement est prévu pour octobre, sans que l'on nous spécifie évidemment si ce mois sera celui pour la sortie de la SX.Bref, ce nouvel épisode plus coloré aura parmi ses nouveautés toujours plus de personnalisation, du online jusqu'à 12, de l'écran splitté jusqu'à 4 (et c'est toujours bien) mais aussi un mode carrière spécialement commentée par Troy Baker et Nolan North, soit deux des doubleurs qu'on ne peut même plus présenter.