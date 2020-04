Monster Hunter Iceborne : date de la MAJ 13.5

Capcom nous signale que la MAJ 13.5 dedébarquera ce 23 avril, intégrant outre quelques correctifs le Kulve Taroth en Master Rank et une version Alpha Suprême du Namielle, le tout présenté dans le petit trailer ci-dessous.De quoi se préparer à la suite du programme avec la 14.0 qui arrivera le mois prochain, où l'on verra le grand retour de l'Alatreon (tiré de), et déjà la promesse d'une bestiaire qui continuera de s'étoffer à partir de juin, même si les développeurs lèvent petit à petit le pied pour se consacrer à un avenir plus lointain.