Quantum Error : du survival sur PS4 et PS5

Tranquillement dans son coin, le studio TeamKill Media vient d'annoncer, un survival horror en vue à la première personne chapeauté par les « Jones Brothers » (non, pas « Jonas ») dont la principale particularité du communiqué vient du fait que le titre est prévu sur PlayStation 4 et PlayStation 5.On n'en saura pas plus pour le moment et si le premier teaser vient poser l'ambiance, difficile de trop s'attarder sur son sujet car il est facile de deviner que c'est du simple render, chose d'ailleurs mentionnée par le développeur.