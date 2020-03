L'Alatreon de retour dans Monster Hunter World

On peut désormais mettre une silhouette sur « le retour d'une ancienne créature » dans, Capcom ayant donc dévoilé l'Alatreon, apparu à l'époque decomme boss ultime et qui viendra donc refaire souffrir le dernier épisode en mai via la MAJ 14.0 (aussi bien sur PC que consoles).Un trailer vient présenter la bestiole tandis qu'un carnet de développeur fait le point sur la MAJ 13.0 lancée aujourd'hui apportant deux nouveaux affrontements (Rajang Orage et Brachydios Tempête), divers défis, de l'équipement Palico, un nouvel équipement pour repousser des monstres d'une zone, la possibilité de changer le skin de son arme sans impacter ses stats et enfin un rééquilibrage du loot qui d'ailleurs affectera les rangs Maître Supérieur, pouvant glaner des choses à la hauteur de leur statut même en jouant avec des rangs inférieurs.En outre, un petit tourvous permettra de découvrir ce qui vous attend dans l'event printanier de début avril.