Sakura Wars et les choix à faire

, qui se nommera tout simplementchez nous, doit arriver le 28 avril sur PlayStation 4 et Sega vient expliquer aux non-initiés qu'entre deux phases de combat, il y aura toute la partie visual-novel avec ses brouettes de dialogues face aux différentes demoiselles, le but étant via le système « LIPS » d'adapter au mieux ses réponses pour booster le niveau de relations avec les interlocutrices.En outre, l'éditeur a dévoilé trois éditions spéciales pour la sortie.- L'édition Day One (Launch Edition) au même prix que le standard mais avec une jaquette réversible, quelques costumes bonus et des autocollants.- L'édition numérique (même pris) avec son thème dynamique et des oreilles de chat pour vos persos.- L'édition Digital Deluxe (plus cher mais pas de précisions) avec en plus plein d'accessoires en plus, et de nouveaux costumes dont les obligatoires maillots de bain.