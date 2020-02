Doom Eternal : aperçu du mode Cauchemar

Ceux qui connaissent suffisammentsavent que le jeu propose deux expériences : le mode normal, voir difficile, qui est là pour nous faire découvrir les choses, et le mode Cauchemar, où rester plus de deux secondes sur place équivaut à une mort certaine (et c'est sans parler du mode Ultra Nightmare).Et voici justement une vidéo (tirée de la chaîne TheSpudHunter) où vous verrez les effets de ce mode dans un stage avancé, du moins pour ce qui concerne la version PC où le combo clavier/souris offre naturellement sa surdose de skill.La sortie reste prévue pour le 20 mars, sauf sur Switch qui continue d'attendre une date.