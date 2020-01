Dragon Ball Z Kakarot : trailer de lancement

C'est en réutilisant le discours prononcé par Vegeta lors du combat final contre Kid Buu (moins fort que Buuhan, ne n'oubliez jamais) que Bandai Namco a constitué le trailer de lancement de, ayant d'ailleurs le bon goût de ré-exploiter le thème « We Were Angels », comme durant la communication detiens.Officiellement, ça débarque demain sur PC, PS4 & One mais on sait que les plus impatients ont probablement déjà dû récupérer un exemplaire. Nous, on y retourne en attendant le test complet.