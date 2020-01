Trials of Mana : Kevin & Charlotte s'illustrent

Square Enix nous propose la deuxième vidéo de présentation (sur trois) autour du casting deavec cette fois Kevin et Charlotte, deux personnages forcément connus de ceux qui ont terminé l'original (donc). Pour les autres, on résumera cela par le fait que le premier est l'héritier du trône de Férolia, tandis que la deuxième est une prêtresse en devenir.Un dernier trailer pour présenter Hawkeye et Riesz arrivera prochainement afin de préparer ensuite le lancement sur PC, PS4 & Switch (le 24 avril), à un prix légèrement moindre que la norme (49,99€).