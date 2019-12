Granblue Fantasy ReLink : la nouvelle présentation

Comme promis, Cygames a profité de l'event « Grandblue Fantasy FES 2019 » pour remettre enfin en avant, la version RPG développé un temps par Platinum Games avant d'être repris en interne (même si les travaux effectués ont tous été maintenus).Et l'élément central de cette nouvelle présentation (un trailer et une longue vidéo de gameplay) fut donc le mode coopération à quatre joueurs pour réunir dans une même session les différents Dragon Knights, donc Lancelot, Vane, Percival et Siegfried.Malheureusement, un an après le dernier show, l'éditeur n'a toujours pas daigné fixer la moindre fenêtre de sortie pour ce titre néanmoins toujours prévu sur PlayStation 4.