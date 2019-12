La Fureur de l'Etranger se précise sur Switch

Visiblement en retard puisque le portage a été annoncé il y a plus d'un an (septembre 2018 quand même), la version Switch dea donné des nouvelles tout en précisant sa période de lancement : ce sera pour janvier, avec en bonus une option de gyroscopie pour aider durant les phases de tirs.On restera surpris que la console de Nintendo est, de cette génération, la seule visée pour cette nouvelle édition mais cela permettra dans tous les cas de patienter jusqu'à, toujours prévu pour 2020 sur PC et « consoles ».