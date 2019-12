Un prix pour Kingdom Hearts III ReMind

Le trailer en fuite deest revenu officiellement pour le State of Play afin de confirmer sa date de sortie (23 janvier 2020 sur PS4, 25 février sur One) et un prix de tout de même 29,99€ pour justifier le contenu avec on rappelle une extension constituée de 13 boss, et un épisode « secret » où Kairi sera jouable.Notons qu'on aura même une édition à 39,99€ incluant 19 musiques supplémentaires (orchestrales).