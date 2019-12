Dead Cells : le premier DLC payant se précise

Les fans l'attendaient avec grande impatience et nous avons enfin des précisions : le DLC « Bad Seed » dearrivera au premier trimestre 2020 avec au programme :- Deux nouvelles zones- Tout un tas d'ennemis inédits- Un gros boss- Plein d'armesPour les connaisseurs, c'est un paquet d'heures supplémentaires en vue, pour seulement 5€ et sur tous les supports. L'équipe tient d'ailleurs à dire que les ventes du jeu sur la longueur et ce premier DLC payant permettront d'assurer le financement de nouvelles MAJ gratuites.En voici un rapide teaser.